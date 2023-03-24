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Haberler Teknoloji Asus BIOS Tuşu Nedir? Asus Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
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Asus BIOS tuşu nedir? Asus laptop BIOS girmek için hangi tuşa basılmalıdır?

BIOS; İngilizce Basic Input Output System (Temel Giriş Çıkış Sistemi) kavramının kısaltması olup bilgisayarların çalışması için gerekli olan temel yapı taşıdır. Anakartın üzerinde yer alması sebebiyle, bilgisayarların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen BIOS, cihazda bulunan tüm giriş ve çıkış sistemlerini kontrol altında tutarak, sitemin açılmasına yardımcı olmaktadır. Peki, ASUS BIOS tuşu hangisidir? ASUS laptop BIOS girmek için hangi tuşa basılmalıdır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Asus BIOS Tuşu Nedir? Asus Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
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Farklı marka ve modellere sahip olan bilgisayarlarda BIOS ayarlarına farklı tuşlar aracılığıyla ulaşılmaktadır. Peki, ASUS BİOS tuşu nasıl öğrenilir? Windows 10 ve Windows 11 ASUS BİOS tuşu hangisidir? İşte, tüm detaylar…

ASUS BİOS Tuşu Hangisidir?

Bilgisayarlarda yer alan temel donanım ve işletim sisteminin yüklenmesi ile görevli olan BIOS, bu özelliği sebebiyle bilgisayarların temel taşı olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar yeni başlatıldığında klavye, fare, harddisk gibi aygıtları tanımlamak ve kullanıma hazır halde getirmek BİOS’un ana görevleri arasında yer almaktadır.

Bilgisayar kullanıcıları herhangi bir güncelleme, bir ayar değişikliği ya da bilgisayara format atabilmek için BIOS ayarlarına sıklıkla ihtiyaç duymaktadırlar. Peki, ASUS BIOS tuşu hangisidir? Her ne kadar bilgisayarın modeline göre değişiklik gösterse de Asus marka bilgisayarlarda, BIOS ayarlarına girmek için “F2, DEL ve F10” tuşları kullanılmaktadır. Bilgisayarın açılması esnasında, henüz marka logosu ekrana gelmeden önce bu tuşlardan bir tanesine basılması halinde, BIOS ayarlarına ulaşmak mümkün olmaktadır.

ASUS Laptop BIOS Ulaşmak İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?

Laptop ya da masaüstü bilgisayar fark etmeksizin, Asus marka bilgisayarlarda BİOS ayarlarına ulaşmanın kısa yolu, bilgisayarın modeline göre değişmekle birlikte “F2, DEL ve F10” tuşlarından bir tanesidir. Bilgisayar yeni başlatıldığında, logo ekrana gelmeden önce bu tuşlardan bir tanesine basılması halinde bilgisayarın BIOS ayarlarına kolaylıkla ulaşılacaktır.

Windows 10 ASUS BIOS Tuşu

Asus marka bilgisayarlarda, Windows üzerinden otomatik başlatma yöntemiyle BIOS ayarlarına ulaşmak mümkündür. Windows 10 yüklü olan bir Asus bilgisayarda, BIOS ayarlarına girmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  1. Ekranın alt kısmında yer alan Windows arama kutusuna Gelişmiş başlangıç seçeneklerini değiştir yazın ve kısmına tıklayın.

  2. Gelişmiş başlatma sekmesi altında yer alan Şimdi yeniden başlat öğesini seçin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  3. Bilgisayar yeniden başlatıldığında ekrana gelecek olan seçeneklerden Sorun giderme öğesini seçin.

  4. Ekrana gelen öğeler içinden Gelişmiş seçenekler öğesini seçin.

  5. UEFI aygıt yazılım ayarları öğesini seçin ve gelen ekrandan bilgisayarı yeniden başlatın.

  6. Sırasıyla yapılan bu işlemlerden sonra, bilgisayarınız yeniden başlatılacak ve BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

NOT: Bunun dışında, bilgisayar henüz açılmamışken ya da yeniden başlatılırken, yukarıda vermiş olduğumuz “F2, DEL ve F10” tuşlarından, bilgisayarınızın modeline uygun olan kısayolu kullanarak da BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Windows 11 ASUS BIOS Tuşu

Tıpkı, Windows 10 yüklü Asus marka bilgisayarınızda olduğu gibi Windows 11’de de Windows üzerinden otomatik başlatma yöntemiyle BIOS ayarlarına ulaşmak mümkündür. Aşağıdaki adımları sırasıyla izlemeniz halinde ASUS BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz:

  1. Ekranınızın alt kısmında yer alan arama kısmına Gelişmiş başlatma seçeneklerini değiştir yazın ve seçeneğine tıklayın.

  2. Gelişmiş başlatma sekmesi içinde yer alan Şimdi yeniden başlat öğesini seçin.

  3. Bilgisayar yeniden başladığında gelecek olan ekran üzerinden Sorun gider öğesini seçin.

  4. Gelişmiş seçenekler kısmını seçin.

  5. UEFI aygıt yazılımı ayarları öğesini seçin.

  6. Yeniden başlat öğesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

NOT: Bunun dışında, bilgisayar henüz açılmamışken ya da yeniden başlatırken, yukarıda vermiş olduğumuz “F2, DEL ve F10” tuşlarından, bilgisayarınızın modeline uygun olan kısayolu kullanarak da BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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