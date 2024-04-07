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        Haberler Spor Futbol İspanya Athletic Bİlbao 40 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nı kazandı! - Futbol Haberleri

        Athletic Bİlbao 40 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nı kazandı!

        İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Real Mallorca'yı penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup ederek 40 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:22
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        Kral Kupası'nda 40 yıl sonra gelen zafer!
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        İspanya futbolunda 2023-2024 sezonunda Kral Kupası'nı final maçında Real Mallorca'yı penaltı atışları sonucu 5-3 yenen Athletic Bilbao kazandı.

        Sevilla kentindeki Cartuja Olimpik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Mallorca, 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

        İkinci yarı 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle beraberliği yakalayan Athletic Bilbao, rakibine nazaran hücumda daha etkili olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erip uzatmalara geçildi.

        Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kupanın sahibi, penaltı atışlarıyla belli oldu.

        Penaltılarda rakibine karşı 4-2'lik üstünlük elde eden Athletic Bilbao, maç sonunda 5-3'lük skorla kupayı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.

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        24. KEZ KUPAYI KAZANDI

        Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı.

        Tarihinde sadece bir kez (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Real Mallorca ise 4. finalini oynadı.

        Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

        Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao (24) ve Real Madrid (20) izliyor.

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