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Lighting Kablo, USB kablolardan daha sorunsuz

Sıkı Apple kullanıcılara göre şirketin cihazlarının Lighting kablosu, standart USB-C sarj kablolarına göre çok daha sağlam. 6 yıllık Apple kullanıcıları Lighting adaptörlerinin ne girişinde ne kendisinde hiçbir sıkıntısının olmadığı görüşündeler. Standart UBS sarj aletleri ise bir süre sonra arıza çıkartabiliyor.