Avrupa Komisyonu, sarj kabloları ve aletleri konunda üreticilere belli standartlar koymayı planlıyor. Peki bu durumda Apple, USB-C'ye mi geçecek?
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Avrupa Komisyonu, tüketicilere güçlük verdiği ve yıllık 51 bin ton atığın eski sarj aletlerinden oluşması nedeniyle Apple ve diğer şirketleri USB standartlarına bağlamayı planlıyor. Eğer böyle bir zorunluluk gelirse Apple, Lighting adaptörünü terkedip USB kablosuna uyum sağlamak zorunda kalacak.
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Peki, Apple’ın Lighting kablosunu terk etmesi kullanıcıların lehine mi olacak? İşte kullanıcıların ortaya attıkları argümanlarla her iki tarafın da avantajları ve dezavantajları....
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Lighting Kablo, USB kablolardan daha sorunsuz
Sıkı Apple kullanıcılara göre şirketin cihazlarının Lighting kablosu, standart USB-C sarj kablolarına göre çok daha sağlam. 6 yıllık Apple kullanıcıları Lighting adaptörlerinin ne girişinde ne kendisinde hiçbir sıkıntısının olmadığı görüşündeler. Standart UBS sarj aletleri ise bir süre sonra arıza çıkartabiliyor.
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Lighting Kablo, USB kablolardan daha sorunsuz
Sıkı Apple kullanıcılara göre şirketin cihazlarının Lighting kablosu, standart USB-C sarj kablolarına göre çok daha sağlam. 6 yıllık Apple kullanıcıları Lighting adaptörlerinin ne girişinde ne kendisinde hiçbir sıkıntısının olmadığı görüşündeler. Standart UBS sarj aletleri ise bir süre sonra arıza çıkartabiliyor.
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Önemsiz bir konu
Avrupa Komisyonunun atıklar konusundaki düşüncesi oldukça makul ancak günümüzde sarj aletleri zaten standartlaştırılmış durumda. Sadece sarj adaptörüne bağlanan kablo farklılıklar gösteribiliyor. Bu sorun da üreticilerin getireceği standartlarla pekala halledilebilir.
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iPhone’ların kabloya ihtiyacı var mı?
Neden Apple’ın hala kablolarla uğraştığı merak konusu. Şu anki teknolojiyle iPhone’lar yüzde yüz kablosuz bir hale getirilebilir ve kablosuz sarja geçilebilir. Kablonun ihtiyaçları ise Wi-Fi ve Bluetooth ile karşılanabilir.
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USB-C Kablolar ucuz
USB-C kablolar, kullanıcılar için daha ucuz ve bolca bulunabilir vaziyette. Apple’ın orijinal Lighting kablosu ise’ Apple fiyatı’yla satışa sunuluyor.
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USB-C daha kırılgan
USB-C adaptörleri ve girişleri daha kırılgan ve bozulabilir olması kullanıcıları rahatsız edebilir. Bu tür kabloların cepte taşınması bile kabloya zarar verebilir ya da girişlerini eğip bükebilir.
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Lighting adaptörlerin micro USB girişleri satın alınabiliyor
Eğer eski USB kablolardan vazgeçmek istemiyorsanız Apple, Lighting adaptörler için micro USB girişlerini de satıyor. Ancak fiyatı 19 dolar.
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USB-C’den USB-A’ya kadar kablolar her yerde
Cihazda USB-C girişi yoksa USB-A girişi de kullanılabilir. Bir uyumsuzluk sorunu olmuyor.
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Apple da USB-C’ye doğru gidiyor
Apple’ın mevcut Macbook’ları USB-C’yi destekliyor. Eğer Macbook’ta yapılabiliyorsa neden iPhone’larda da olmasın?
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