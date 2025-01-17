Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Djokovic ve Gauff 4. tura yükseldi - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Djokovic ve Gauff 4. tura yükseldi

        Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Novak Djokovic ile tek kadınlarda Coco Gauff, rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya'da Djokovic ve Gauff 4. turda
        ABONE OL

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Sırp Novak Djokovic ve ABD'li Coco Gauff, dördüncü tura yükseldi.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün akşam seansında üçüncü tur maçları oynandı.

        Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Sırp Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Tomas Machac'ı 2 saat 22 dakika süren karşılaşmada 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

        İki Fransız tenisçinin karşılaşmasında Ugo Humbert (14), rakibi Arthur Fils'in (20) dördüncü sette sakatlanması sonrasında dördüncü tura yükseldi.

        GAUFF 4. TURDA

        Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li tenisçi Coco Gauff, Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

        ABD'li Jessica Pegula (7) ise Sırp sporcu Olga Danilovic'e 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

        Japon tenisçi Naomi Osaka da İsviçreli Belinda Bencic ile yaptığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvaya üçüncü turda veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı
        Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açıldı
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar