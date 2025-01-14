Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'a konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'a konuk olacak

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji, Polonya deplasmanında!
        ABONE OL

        BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Polonya ekibi Trefl Sopot'a konuk olacak.

        Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

        Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet, 13 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor.

        Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta evinde Buducnost VOLI'yi 95-93 yenerken, Trefl Sopot ise konuk olduğu Wolves'u 97-74 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        PFAPA sendromu nedir?
        PFAPA sendromu nedir?
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        Buse ile Mehmet nişanlıydı... Kahreden kaza ayırdı!
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Venezuela'da muhalif liderden Maduro'ya tehdit
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?