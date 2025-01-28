Bakan Bayraktar: Yeni YEKA modeliyle 20 yıl uygun fiyatlı elektrik temin edilecek

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

Söz konusu yarışmaların Türkiye'nin enerji sektörüne ve ekonomisinin büyümesine duyulan güveni gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Son 22 yılda enerji talebimiz 3 katına çıktı. Biz, bir yandan bu artan talebi karşılamak için çalışırken elbette dışa bağımlılığımızı azaltmak için de tedbirler alıyoruz. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarımız bizim açımızdan çok önemli. Bugün, son 22 yılda neredeyse 33 bin megavata çıkardığımız ve Türkiye'deki tüm hane halkının ihtiyacını karşıladığımız rüzgar ve güneş santrallerimize yenilerini eklemek üzere bir yarışma düzenledik." diye konuştu.

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Edirne, Kırklareli ve Sivas'ta 5 ayrı bölgede 1200 megavat kapasiteli rüzgar YEKA yarışmalarını tamamladıklarını aktaran Bayraktar, "Sadece Türkiye'de enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretilmesine odaklanmıyoruz. Aynı zamanda, kullanılan ekipmanların da Türkiye'de üretilmesi, bu anlamda istihdam, üretim ve ihracata katkı yapması açısından, cari açığı azaltması bakımından yeni bir model oluşturduk. Bu modelin bir örneğini bugün gerçekleştirdik." dedi.

1200 megavatlık kapasite için 18 kat talep

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş santrallerinden karşılandığını vurgulayarak, bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye'nin 2035'te yenilenebilir enerji hedeflerini açıkladığını anımsatan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, "Bu hedefe ulaşmak için depolamalı kapasite tahsislerimiz, gerek sanayicilerimizin, ticaret erbabının öz tüketim amaçlı projeleri bir taraftan geliştiriyoruz.. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı yatırımcıların daha büyük ölçekli projeler geliştirmesi açısından YEKA modelini de hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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YEKA projelerinde yeni bir modele geçildiğini belirten Bayraktar, "Bu modelde, yatırımcıların belirli bir taban fiyat üzerinden yarışmayı tamamlaması öngörülüyor. Yarışma ve rekabetin devam etmesi durumunda ise süreç, YEKDEM'e ödenecek katkı bedelleri üzerinden ilerliyor." dedi.