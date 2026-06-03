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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır, Gaziantep'te temel atma törenine katıldı

        Bakan Kacır, Gaziantep'te temel atma törenine katıldı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerde üretmekte olan fabrika sayısını 11 binden 61 bine çalışan sayısını ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini belirterek, "Böylelikle kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanını kapsayacak bir anlayışla hayata geçirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        "Fabrika sayısını 11 binden 61 bine yükselttik"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerde üretmekte olan fabrika sayısını 11 binden 61 bine çalışan sayısını ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini belirterek, "Böylelikle kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanını kapsayacak bir anlayışla hayata geçirdik." dedi.

        Bakan Kacır, Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi (BUSEM) Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi anahtar teslimi ile Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2. Etap Temel Atma törenine katıldı.

        Kacır, buradaki konuşmasında, "AK belediyecilik anlayışı böyledir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları böyledir. Durmak nedir, yorulmak nedir, asla bilmezler. Tek bildikleri şey asil Türk milletinin hizmetkarı olmak. İşte bunun en güzel örneklerinden biri, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde hayata geçen Kuzeyşehir bunun ispatı niteliğinde bir proje." dedi.

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        Yakın zamanda organize sanayi bölgesinde de lojman projelerinin hayata geçeceğini belirten Kacır, şöyle konuştu:

        "OSB'lerde çalışan kardeşlerimize en uygun koşullarda yaşam imkanını sunacağız. Bütün bunları şu iddiayla yapıyoruz. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Şimdi tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz ve bu defa eskisinden çok daha kuvvetli, çok daha iddialıyız. Bizi güçlü kılan elbette duruşumuz, liderimiz, sahip olduğumuz Türkiye Yüzyılı iddiası. Ama bunun yanında elbette üretimde elde ettiğimiz kabiliyet, teknolojide elde ettiğimiz kazanımlar, hayata geçirdiğimiz milli teknoloji hamlesi. Hiç kimseye muhtaç olmaksızın kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiamız yani milli teknoloji hamlemiz. İşte bu üretim gücümüzü daha da yükseltmek gayretindeyiz. Bunun için kalkınma yolculuğumuzu sadece batı illerimizde değil, Türkiye'nin dört bir yanında, kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna, 81 şehrimizin tamamını kuşatacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz."

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        Bölgesel merkezlerin değerli olduğunu ifade eden Kacır, "Bizim iktidarlarımız döneminde organize sanayi bölgelerinin sayısını Türkiye'de 191'den 373'e çıkardık. OSB’lerde üretmekte olan fabrika sayısını 11 binden 61 bine yükselttik. Çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Böylelikle kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanını kapsayacak bir anlayışla hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

        Gaziantep'in bölgenin parlayan yıldızı olduğuna değinen Kacır, şöyle devam etti:

        Amanos tünelleriyle Gaziantepli sanayicilerin dünyaya daha hızlı erişeceğini ve projenin devrim niteliğinde olduğunu kaydeden Kacır, dünya tarihinde bir kırılma yaşandığına dikkati çekerek, "İstikrarın merkez ülkesi olarak Türkiye, üretim gücüyle bölgenin yükselen adresi haline gelecek." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yatırımlarla kentin ekonomisinin daha da güçleneceğini söyledi.

        BUSEM Tır Alım-Satım Toplu İşyeri Kooperatif Başkanı Mustafa Yağmurlu ise projenin 45 işyerini kapsadığını ve her bir iş yerinin 160'ı kapalı olmak üzere 2 bin metrekareden fazla alandan oluştuğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törende hak sahiplerine anahtarı teslim edildi.

        Bakan Kacır ile beraberindekiler temsili butona basarak temel attı.

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