        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6'ya geriledi" dedi

        Giriş: 03.03.2026 - 11:21
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6'ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."

