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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde terk etti

        Bakan Uraloğlu: 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde terk etti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki bölgesel gerilim nedeniyle Türk sahipli gemilerin ve Türk vatandaşlarının durumunun anlık olarak takip edildiğini açıkladı.

        11 TÜRK SAHİPLİ GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTI

        Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, bölgedeki tahliye ve geçiş süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

        Çatışma ve gerilim sürecinin başlangıcından bu yana yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, Türk armatörlere ait gemilerin güvenli bir şekilde riskli bölgeden ayrıldığını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

        "Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı."

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