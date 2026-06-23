Bakan Uraloğlu: 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde terk etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki bölgesel gerilim nedeniyle Türk sahipli gemilerin ve Türk vatandaşlarının durumunun anlık olarak takip edildiğini açıkladı.

11 TÜRK SAHİPLİ GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTI

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, bölgedeki tahliye ve geçiş süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Çatışma ve gerilim sürecinin başlangıcından bu yana yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, Türk armatörlere ait gemilerin güvenli bir şekilde riskli bölgeden ayrıldığını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı."