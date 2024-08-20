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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Samet Seymen Sargın'ı kiraladı - Fenerbahçe Haberleri

        Balıkesirspor, Fenerbahçe'den Samet Seymen Sargın'ı kiraladı

        TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı Beyazlılar, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiraladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:15
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        F.Bahçe'den Balıkesirspor'a kiralandı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor, iki oyuncuyla anlaşma sağladı.

        Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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