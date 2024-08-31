Barcelona, Real Valladolid'i 7-0 yendi Barcelona, La Liga'nın 4. haftasında Real Valladolid'i 7-0 yenerek puanını 12'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Raphinha hat-trick yaparken, bu skor Barcelona'nın 2014'ten bu yana evinde kazandığı en farklı galibiyet oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:07 facebook

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