Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Bu formanın hakkını vereceğim - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Bu formanın hakkını vereceğim

        Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından, "Bu formanın hakkını vereceğim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 00:42 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu formanın hakkını vereceğim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon öncesi evinde Fransız ekibi Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        2 golle yıldızlaştığı maçın ardından konuşan Barış, "Çok yoğun bir kamp dönemini geride bıraktık. İyi çalıştık ve bu hazırlık maçlarına da yansıyor. Şu ana kadar hiç kaybetmedik, bu da bizim için moral verici. Ben de takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum. Hocanın bana verdiği taktiği sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Gol attığım için mutluyum.

        Dediğiniz gibi geniş bir kadromuz var. Çok kaliteli oyuncularımız var. Herkesin ayrı yetenekleri var. Rekabetin olması çok normal. Benim en sevdiğim şey rekabet. Kim iyiyse o oynayacak." dedi.

        "BU FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"

        Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki futbolcu, "Ben hücum oyuncusuyum. Zaman zaman farklı mevkilerde görev alabiliyorum. Bundan da çekinmiyorum. Ekibimle birlikte kendi analizimi yapıyorum. Her gün üzerine koymaya çalışıyorum. Takımım için, Galatasaray camiası için oynayacağım. Bu formanın hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.

        "OSIMHEN'İ BEKLİYORUZ"

        Gelen ve beklenen transferler için konuşan Yılmaz, "Osimhen'i takım olarak bekliyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Gelen futbolcular, gerçekten hem saha içinde hem saha dışında çok büyük oyuncular. Hem onlardan öğrenmeye hem onlara öğretmeye çalışıyoruz. Onların kariyerlerine büyük saygı duyuyoruz. Kadromuzda çok değerli Türk futbolcular da var. Bireysel olarak değil, tüm takım olarak başarıya ulaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları