Barış Alper Yılmaz: Bu formanın hakkını vereceğim
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fransız ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından, "Bu formanın hakkını vereceğim" dedi.
Yeni sezon öncesi evinde Fransız ekibi Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçını 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.
"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
2 golle yıldızlaştığı maçın ardından konuşan Barış, "Çok yoğun bir kamp dönemini geride bıraktık. İyi çalıştık ve bu hazırlık maçlarına da yansıyor. Şu ana kadar hiç kaybetmedik, bu da bizim için moral verici. Ben de takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışıyorum. Hocanın bana verdiği taktiği sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Gol attığım için mutluyum.
Dediğiniz gibi geniş bir kadromuz var. Çok kaliteli oyuncularımız var. Herkesin ayrı yetenekleri var. Rekabetin olması çok normal. Benim en sevdiğim şey rekabet. Kim iyiyse o oynayacak." dedi.
"BU FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"
Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki futbolcu, "Ben hücum oyuncusuyum. Zaman zaman farklı mevkilerde görev alabiliyorum. Bundan da çekinmiyorum. Ekibimle birlikte kendi analizimi yapıyorum. Her gün üzerine koymaya çalışıyorum. Takımım için, Galatasaray camiası için oynayacağım. Bu formanın hakkını vereceğim." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN'İ BEKLİYORUZ"
Gelen ve beklenen transferler için konuşan Yılmaz, "Osimhen'i takım olarak bekliyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Gelen futbolcular, gerçekten hem saha içinde hem saha dışında çok büyük oyuncular. Hem onlardan öğrenmeye hem onlara öğretmeye çalışıyoruz. Onların kariyerlerine büyük saygı duyuyoruz. Kadromuzda çok değerli Türk futbolcular da var. Bireysel olarak değil, tüm takım olarak başarıya ulaşıyoruz." açıklamasında bulundu.