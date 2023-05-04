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Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Ankaragücü'nü Figueiredo'nun 90+5'te attığı gol ile 1-0 mağlup etti

Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir'in 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de golü Figueiredo 90+5'te attı. Ayrıca İstanbul temsilcisinde Touba, VAR incelemesinin ardından 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

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