        Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında işbirliği protokolü imzalandı - İş-Yaşam Haberleri

        Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu (BİK) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında işbirliği protokolüne ilişkin, "Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:54
        BİK ile KGF arasında işbirliği protokolü
        İletişim Başkanlığı himayesinde, basın işletmelerinin kredi ve teminat imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan kredi işbirliği protokolünün, basın sektörü açısından finansa erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

        Duran, protokol kapsamında desteklerden, resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesinin faydalanacağını, süreli yayınların finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu protokolün, 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını kapsadığını bildirdi.

        Basın kuruluşlarının nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar, gayri nakdi krediler için ise 48 aya kadar bu imkandan yararlanabileceğini belirten Duran, "Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyamızın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansla yakından alakalı olduğu açıktır." diye konuştu.

        Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Türkiye'de hem demokrasinin güçlenmesi ve basının önemli bir aktör olarak etkin rol üstlenmesi amacıyla bu kredinin basın kuruluşlarına sunulduğunu ifade etti.

        Bu protokolle sağlanan kredi ve teminat imkanlarının, basın kuruluşlarının hem mevcut mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli plan yapmalarına imkan tanıyacağını belirten Duran, "İşbirliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır bugünkü protokol." ifadelerine yer verdi.

        Duran, Basın İlan Kurumunun, 1961'den bu yana resmi ilan ve reklam dağıtımıyla basın kurumları için adeta can simidi olduğunu, özellikle yerel ve bölgesel basın kuruluşlarının varlığını sürdürebilmesinde resmi ilan ve reklamların büyük önem taşıdığını söyledi.

        Basın İlan Kurumunun yalnızca bu destekle sınırlı kalmadığını aktaran Duran, bunun yanı sıra gazetecilik alanındaki eğitim faaliyetleriyle de sektöre önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        İletişim Başkanı Duran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İletişim ekosisteminin geliştirilmesi daha sağlıklı ve dinamik olması açısından da çok önemli bir konu var. O da dijitalizm meselesi. Dijital iletişim düzenin imkanları ve sınamaları hakkında gazetecilerin bilgilerinin, bilinçlerinin diri tutulması, tabi ki bütün kamuoyunun bilincinin diri tutulması, biz İletişim Başkanlığı başta olmak üzere basın ilan kurulumunda aynı hedefleri doğrultusundadır. Bu açıdan baktığımızda iletişimde yaşanan gelişmelere paralel olarak haber sitelerindeki bu resmi ilan yayınlama hakkının tanındığını ve bunun da basınımıza çok önemli katkıda bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Böylece dijitalleşmeye bir öncülük yapılmış oldu. Tabi basınımızın desteklenmesi basının önündeki yeni sınamalarla uğraşırken devletimizden bir desteğin verilmiş olmasına ayrıca önemlidir."

        Duran, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasındaki kredi işbirliği protokolünün tüm basın camiasına ve basın mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

        "1 trilyon 703 milyar liralık bir krediye kefalet vermiş durumdayız"

        KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de KGF'nin çeşitli sektörlere kefalet vererek finansmana erişimi kolaylaştıran önemli finansal kuruluş olduklarına işaret ederek, "Bugüne kadar 1 trilyon 703 milyar liralık bir krediye kefalet vermiş durumdayız. Ülkemizde 611 bin firmamız bu kefaletlerden istifade ederek bu krediye ulaştı." dedi.

        Protokolün tematik ve özel bir program olduğunu dile getiren Özegen, bu protokolün sadece işbirliği olmadığını, bunun kamu iletişiminde yeni dönemin, ortak aklın ve güçlü kurumlar arası uyumun somut bir örneği olduğunu ifade etti.

        Özegen, basının yalnızca haber aktaran mecra olmadığına işaret ederek, "Basın, kamuoyunun sesi, toplumun vicdanı, demokrasinin en temel dayanaklarından bir tanesi. Bu nedenle şunu açıkça ifade etmek isterim ki, güçlü bir basın olmadan güçlü bir demokrasiden söz edemeyiz. Güçlü bir demokrasinin olmadığı yerde ise kalıcı ve sağlıklı ekonomik sürdürülebilir bir yapının mümkün olmadığını hepimiz bilmekteyiz." diye konuştu.

        İletişim biçimlerinin hızla değiştiği, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının hayatın merkezine yerleştiği bir dönemi yaşadıklarını anlatan Özegen, bu dönemde basının teknolojiye erişimini artırması, rekabet gücünü koruması, sürdürülebilir yapıya kavuşmasının önemine işaret etti.

        Özegen, yerel basın açısından finansmana erişimin artık ertelenebilir durumda olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Verdiğimiz çeşitli programlarda basınla ilgilenen şirketlerimizin bundan istifade ettiğini görmekle birlikte bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Siz bugün burada özellikle yerel basınımızı da içine alan çok kıymetli bir projeyi hayata geçiriyorsunuz. Bizi de KGF olarak bu programın bir paydaşı yapmış olmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. KGF olarak bu program kapsamında yaklaşık 6 milyar liralık basın kuruluşlarımızın kullanacağı bir krediye kefalet sağlamış olacağız. Aynı zamanda basın sektörümüzün güçlenmesi ve geleceğe güvenle bakmasına verilen somut bir teminatı burada vermiş olacağız."

        Protokole ilişkin detaylar

        Protokolü, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt imzaladı.

        BİK görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiren ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan protokole göre, BİK ve bankalardan talep edilecek kredilerde kefaleti KGF üstlenecek.

        Bu kapsamda KGF, 2026 için süreli yayınlara toplam 7,5 milyar lira kefalet limiti belirledi.

        Protokolle, basın işletmelerinin KGF kefaletiyle bankalardan doğrudan nakdi kredi kullanım imkanı sağlanacak.

        Basın işletmelerinin bankalardan kullanacağı 3,75 milyon liraya kadar nakdi krediye, KGF tarafından 3 milyon liraya kadar kefalet sunulacak.

        Öte yandan, BİK tarafından verilecek krediler için bankalardan alınması gereken teminat mektupları (7,5 milyon liraya kadar), KGF'nin kefaleti (6 milyon liraya kadar) sayesinde daha hızlı ve kolay şekilde temin edilebilecek.

        Kullanılacak kredi, 12 veya 24 eşit taksitte BİK'e geri ödenecek.

        Protokol kapsamında, bir süreli yayının kullanabileceği toplam kredi limiti 11,25 milyon lira, KGF tarafından sağlanacak toplam kefalet tutarı ise 9 milyon lira olarak belirlendi.

