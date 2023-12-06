Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de çift maç haftası bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İspanya deplasmanında Baskonia ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligdeli son maçında İspanyol devi Real Madrid'i mağlup ederek hem 4 maçlık mağlubiyet serisine hem de rakibinin yenilmezliğine son veren sarı lacivertliler, Baskonia karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. İşte, Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı ile ilgili bilgiler...
Baskonia Fenerbahçe Beko maçı için artık geri sayım başladı. THY EuroLeague 12. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, köklü İspanyol ekibi Baskonia deplasmanında galibiyet arayacak. İşte, sarı lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Baskonia Fenerbahçe Beko maçına dair bilgiler...
BASKONIA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Baskonia Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
KANARYA GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE
THY EuroLeague'de 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.
Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard