Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve şartları nelerdir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5 farklı meslek grubunda kadro açtı. 19 Eylül'e kadar sürecek başvuru süreci sonrasında adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

ABONE OL
  • BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve BDDK başvuru şartları nelerdir? BDDK başvuru ekranı görüntülüme

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personel alımı yapıyor. Farklı meslek grupları için açılan ilana başvuru yapacak kişiler sözlü ve uygulamalı sınavdan geçecek. Peki, BDDK personel alımları için başvuru tarihi ve şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

    BDDK HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN ALIM YAPACAK?

    BDDK tarafından yapılan açıklamada; memur, mühendis, sekreter, tekniker ve şoför kadrolarına personel alımı yapılacağı duyuruldu.

    Memur, mühendis, sekreter ve tekniker için başvuru yapan adaylar sözlü sınavdan geçecek. Şoför kadrosu için başvuran adaylar ise hem uygulamalı hem de sözlü olmak üzere çift aşamalı bir sınava tabi tutulacak.
  • BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve BDDK başvuru şartları nelerdir? BDDK başvuru ekranı görüntülüme

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    BDDK tarafından açıklanan başvuru şartları şu şekilde;

    *Türk Vatandaşı olmak,

    *Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    *Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    *Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    *Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    *5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

    *5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

     *Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.
  • BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve BDDK başvuru şartları nelerdir? BDDK başvuru ekranı görüntülüme

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İlana başvurmak isteyen adaylar, 7 ile 19 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilir.

    BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve BDDK başvuru şartları nelerdir? BDDK başvuru ekranı görüntülüme

    SINAV TARİHLERİ DAHA SONRA BELİRLENECEK

    İlk başvurudan sonra sınava girmeye hak kazanacak adaylar için sınav tarihleri ve sınav yeri daha sonra açıklanacak. BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor;

    Şoför kadrosu için, uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama sınavına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en fazla asil aday sayısının yarısı kadar) aday çağırılabilecektir.

    Memur, mühendis, sekreter, tekniker, teknisyen kadroları için, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

    Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
    Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir, söz konusu ilan tebligat hükmündedir.
  • BDDK personel alımı yapıyor: BDDK başvuru tarihi ve BDDK başvuru şartları nelerdir? BDDK başvuru ekranı görüntülüme

    KPSS'YE GİRECEKLER İÇİN BELİRLENEN PUANLAR VAR

    2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda KPSS türü üzerinden belirlenen taban puanlar var.

    BDDK PERSONEL ALIMI DETAYLI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.