Beşiktaş'a kritik Fenerbahçe maçı öncesi yıldız futbolcularından iyi haber geldi. Dele Alli ve Ghezzal zorlu derbide sahada olabilir.
İDMANA ÇIKIYORLAR
beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alacağı bildirildi.
TEK EKSİK ATIBA
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ DERBİ
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev derbi, milli ara dönüşü 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak.
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