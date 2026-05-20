Serdal Adalı, UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:25
Kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.
Adalı, ziyaretin sonunda Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
