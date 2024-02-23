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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Beşiktaş BOA: 73 - Lattes Montpellier: 59 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 73 - Lattes Montpellier: 59 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:15 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:15
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        Beşiktaş BOA evinde farklı
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        Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

        Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)

        Beşiktaş BOA: Elif Bayram 14, Evans 16, Lazic 8, Li 6, Nogic 17, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

        Lattes Montpellier: Alston 16, Bernies, Jenkins 5, Djoko, Toure 7, Brun 2, Rabot 21, Traore, Zamoura 2, Naigre 6

        1. Periyot: 21-11

        Devre: 45-26

        3. Periyot: 61-42

        Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)

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