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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni formasını tanıttı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni formasını tanıttı

        Ligin 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde anlamlı bir ürünü tanıttı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2023 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:36
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        100. yıla özel forma
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        29 Ekim nedeniyle Gaziantep FK maçı biletlerinde büyük bir indirime giden Beşiktaş, Kartal Yuvası mağazalarından bu kez de " 100.Yıl özel" formasını satışa sundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        Cumhuriyet'in bayrak takımı olarak; bayrağımızdan ilham aldığımız kırmızı formamız, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına özel logomuzla! 120 yıllık gurur, Cumhuriyet formamız ile taçlandı.

        1923 adet üretildi

        Beşiktaş, sadece 1923 adet üretilen, "Cumhuriyet 100.Yıl özel" formasını Kartal Yuvası mağazalarından 1425 TL'ye satışa sundu

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