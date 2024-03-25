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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL Bourg'a konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL Bourg'a konuk oluyor

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:01
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        Beşiktaş Emlakjet, avantaj peşinde!
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        BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Fransız temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, rakip sahada kazanarak İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

        Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

        Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

        Beşiktaş Emlakjet, tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Shlomo'yu 94-89 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

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