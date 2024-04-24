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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı - Trabzonspor Haberleri

        Dört büyüklerden Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:44
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        Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajları
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        Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, hayatını kaybetti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaşama veda eden Mehmet Ali Yılmaz için baş sağlığı mesajı yayımladı.

        Beşiktaş:

        "Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

        Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

        Fenerbahçe:

        "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

        Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

        Galatasaray:

        "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

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        Trabzonspor:

        "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik

        Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik.

        Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."

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