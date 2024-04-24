Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, hayatını kaybetti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, yaşama veda eden Mehmet Ali Yılmaz için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş:

"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." Galatasaray: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."