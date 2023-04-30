Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadeleye ilişkin en çok araştırılan Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman ve biletler satışa çıktı mı gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik!