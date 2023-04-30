Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray derbisi için beklenen gün geldi çattı. Zirvede büyük bir çekişmenin yaşandığı Süper Lig'de gözler bu akşamki derbiye çevrilmiş durumda. Ev sahibi Beşiktaş kazanarak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı takibini sürdürmek isterken lider Galatasaray ise zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak istiyor. İşte, Beşiktaş Galatasaray maçına dair ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? BJK GS maçı biletleri ne kadar?

    Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadeleye ilişkin en çok araştırılan Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman ve biletler satışa çıktı mı gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik!
  • Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? BJK GS maçı biletleri ne kadar?

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? BJK GS maçı biletleri ne kadar?

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
  • Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? BJK GS maçı biletleri ne kadar?

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi 
  • Beşiktaş Galatasaray derbisi saat kaçta ve hangi kanalda? BJK GS maçı biletleri ne kadar?

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Beşiktaş'tan açıklama: "Futbol A Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.

    Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.

    BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI!

    VIP 100: 7.500TL

    VIP 101-126: 6.250TL

    1. Kategori: 2.500TL

    2. Kategori: 2.350TL

    3. Kategori: 1.900TL

    4. Kategori: 1.650TL

    5. Kategori: 1.500TL

    Kapalı Üst: 1.400TL

    6. Kategori: 1.250TL

    7. Kategori: 475TL

    8. Kategori: 450TL

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.