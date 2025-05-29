Beşiktaş için Yaser Asprilla iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat için rota İspanya'ya kırıldı. İspanya basını, siyah-beyazlıların Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı gündemine aldığını iddia etti.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için dış basından iddialar gelmeye devam ediyor.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde yayın yapan RAC1 radyosunun haberine göre Girona'nın Kolombiyalı sağ açığı Yaser Asprilla, Beşiktaş'ın gündeminde.
Beşiktaş şef scout'u Eduard Graf ile 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Jonathan Herrera arasında haftalardır görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Habere göre, Girona'nın Asprilla için 15-20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği de vurgulandı.
Beşiktaş'ın ise bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya koyduğu ifade edildi.
Bu sezon La Liga'da 27 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Asprilla, , 2022'de ülkesinde Envigado takımından 3 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz Watford'a gitmiş, Ağustos 2024'te ise 18 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol Girona'ya transfer olmuştu.