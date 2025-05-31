Beşiktaş'ın Bodrum FK maçı kadrosu belli oldu: 3 eksik!
Süper Lig'de sezonun son haftasında yarın Bodrum FK'ya konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Giriş: 31.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:58
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu..
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KADROYA ALINMADI
Siyah beyazlılarda Ciro Immobile, Milot Rashica ve Elan Ricardo kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
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