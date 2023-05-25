Büyük umutlarla 2014-15 yılında Barcelona'ya 4 milyon Euro'ya transfer edilen Douglas daha sonrasında kariyerinde büyük bir düşüş yaşamış ve kiralık olarak katıldığı Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği iyi performans ile 2019-20 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.