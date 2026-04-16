Beşiktaş'ın solunda forma savaşı!

Beşiktaş'ta sol kanatta haftalar sonra golle buluştuğu maçın ardından Jota Silva’nın formu dikkat çekerken, sakatlığını atlatan El Bilal Toure de takıma tam anlamıyla katıldı.

Sol kanatta Jota’nın bir kez daha 11’de başlamasına yüksek ihtimal verilirken, Malili golcü El Bilal Toure de artık as kadro seviyesine ulaştı ve maçlara ilk 11’de başlayabilecek duruma geldi. Ligin kalan bölümünde yeniden kendini göstermek isteyen Toure, formayı kapmak istiyor.

Bu gelişmelerle birlikte Junior Olaitan’ın orta alanda ilk 11’deki yerini korumasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Wilfred Ndidi'nin durumu takip edilirken Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonu kapatamasıyla Kristjan Asllani'nin de 11'e dönme ihtimali yüksek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, idmanlardaki performansları dikkate alarak 11’e son halini verecek.