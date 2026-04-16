Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın solunda forma savaşı!

        Beşiktaş'ta sol kanatta form yakalayan Jota Silva'nın bu hafta Samsunspor karşısında ilk 11'de başlaması beklenirken, sakatlığını atlatan El Bilal Toure de kadroya hazır hale geldi. Orta sahada Junior Olaitan'ın yerini koruması öngörülürken, Kristjan Asllani'nin de 11'e dönmesi bekleniyor. Son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta sol kanatta haftalar sonra golle buluştuğu maçın ardından Jota Silva’nın formu dikkat çekerken, sakatlığını atlatan El Bilal Toure de takıma tam anlamıyla katıldı.

        Sol kanatta Jota’nın bir kez daha 11’de başlamasına yüksek ihtimal verilirken, Malili golcü El Bilal Toure de artık as kadro seviyesine ulaştı ve maçlara ilk 11’de başlayabilecek duruma geldi. Ligin kalan bölümünde yeniden kendini göstermek isteyen Toure, formayı kapmak istiyor.

        Bu gelişmelerle birlikte Junior Olaitan’ın orta alanda ilk 11’deki yerini korumasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor.

        Bunun yanı sıra Wilfred Ndidi'nin durumu takip edilirken Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonu kapatamasıyla Kristjan Asllani'nin de 11'e dönme ihtimali yüksek.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, idmanlardaki performansları dikkate alarak 11’e son halini verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda tamir etmek istediği aracın altında kalan şoför öldü

        Zeytinburnu'nda servis şoförü, tamir etmek istediği aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
