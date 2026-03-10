Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Giriş: 10.03.2026 - 18:55
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

        Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel çalışma ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

