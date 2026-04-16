Mustafa Hekimoğlu’na talipler yolda
Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sezon sonunda kiralık gönderilmesi gündeme geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın üzerinde büyük beklentiler kurduğu genç oyuncunun az süre alması, dikkatleri farklı yöne çekti. Daha önce de ilgilenen Hollanda kulüpleri, Mustafa Hekimoğlu’nu yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Yaz transfer döneminde siyah-beyazlıların kapısının kiralama teklifleri için çalınması bekleniyor. Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararın ise Sergen Yalçın’da olacağı belirtiliyor.
SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
Beşiktaş’ın 18 yaşındaki genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, bu sezon sakatlık problemleri yüzünden ligin ilk yarısında hiç forma giyemedi.
İkinci yarıda ise Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’un iyi performansına takılarak sınırlı sürelerde şans bulabildi.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, 16 maçta süre alırken 1 kez 11'de başladı ve 1 gol kaydetti.