        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu’na talipler yolda

        Mustafa Hekimoğlu’na talipler yolda

        Beşiktaş'ta bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sezon sonunda kiralık gönderilmesi gündeme geldi.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgili sezonun sonunda hareketlilik yaşanabilir.

        Teknik direktör Sergen Yalçın’ın üzerinde büyük beklentiler kurduğu genç oyuncunun az süre alması, dikkatleri farklı yöne çekti. Daha önce de ilgilenen Hollanda kulüpleri, Mustafa Hekimoğlu’nu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

        Yaz transfer döneminde siyah-beyazlıların kapısının kiralama teklifleri için çalınması bekleniyor. Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararın ise Sergen Yalçın’da olacağı belirtiliyor.

        SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

        Beşiktaş’ın 18 yaşındaki genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, bu sezon sakatlık problemleri yüzünden ligin ilk yarısında hiç forma giyemedi.

        İkinci yarıda ise Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh’un iyi performansına takılarak sınırlı sürelerde şans bulabildi.

        Mustafa Erhan Hekimoğlu, 16 maçta süre alırken 1 kez 11'de başladı ve 1 gol kaydetti.

