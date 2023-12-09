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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba’ya plaket verildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Quaresma ve Atiba’ya plaket verildi

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların eski futbolcuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'a, Fenerbahçe derbisi öncesi plaket verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:15
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        Quaresma ve Atiba'ya plaket verildi
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        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların iki eski futbolcusu Ricardo Quaresma ve Atiba’ya teşekkür plaketi verildi. Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, karşılaşma öncesi sahada iki futbolcuyla bir araya gelerek plaketlerini takdim etti.

        Plaket töreninde Quaresma ve Atiba’nın çocukları da yer aldı.

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