Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Frank Anguissa'ya resmi teklif!

        Beşiktaş'tan Frank Anguissa'ya resmi teklif!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Frank Anguissa için Çizme temsilcisine resmi teklif sunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve yeni sezonda yarışta olmak istiyor.

        2

        Siyah-beyazlılar orta saha bölgesine takviye yapmak isterken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        3

        BEŞİKTAŞ'TAN ANGUISSA HAMLESİ

        Il Mattino'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Anguissa için girişimlere başladı.

        4

        RESMİ TEKLİF: 15 MİLYON EURO

        Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro teklif ettiği, Çizme ekibinin ise 20 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

        5

        Tarafların arasında pazarlıklar devam ederken, Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.

        6

        Bu sezon Napoli'de 22 maça çıkan Anguissa, 4 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.597 dakika sahada kaldı.

        7
        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonetin dik yamaçtan yuvarlandığı kaza kamerada; 2 yaralı

        Kamyonetin dik yamaçtan yuvarlandığı kaza kamerada; 2 yaralı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı