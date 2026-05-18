Beşiktaş'tan Frank Anguissa'ya resmi teklif!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'ın, Napoli forması giyen Frank Anguissa için Çizme temsilcisine resmi teklif sunduğu iddia edildi.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve yeni sezonda yarışta olmak istiyor.
Siyah-beyazlılar orta saha bölgesine takviye yapmak isterken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN ANGUISSA HAMLESİ
Il Mattino'nun haberine göre; Beşiktaş, Napoli forması giyen Frank Anguissa için girişimlere başladı.
RESMİ TEKLİF: 15 MİLYON EURO
Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki orta saha için 15 milyon Euro teklif ettiği, Çizme ekibinin ise 20 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.
Tarafların arasında pazarlıklar devam ederken, Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Bu sezon Napoli'de 22 maça çıkan Anguissa, 4 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 1.597 dakika sahada kaldı.