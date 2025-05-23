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        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!

        Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, HTSPOR'a konuştu. Batallı, korsan ürünlere karşı savaş açtıklarını belirterek "Korsan ürünlerle mücadele için dört hukuk bürosuyla anlaştık. Korsan ürün satışının tam anlamıyla önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kulübün çok büyük bir gelir kaybı var. Taraftarlarımızdan da korsan ürün almayarak destek olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 23.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:51
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        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
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        Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, HTSPOR'a konuştu. Batallı, korsan ürünlerle ilgili bu sezon çok ciddi bir mücadeleye girişeceklerini söyledi.

        Yeni sezon formalarının lansmanının 13 Haziran'da yapılacağını belirten Batallı, "Lansman için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Yeni sezon formalarımız taraftarlarımızın karşısına çıkacak. Ancak sosyal medya üzerinden sızdırılan görseller ve bunlar üzerine korsan imalata başlayanlar var. Bu sezon korsan ürünlerle ilgili çok ciddi bir mücadele içerisine girişeceğiz" ifadelerini kullandı.

        "DÖRT HUKUK BÜROSUYLA KORSANA SAVAŞ AÇTIK"

        Toygun Batallı şöyle devam etti:

        "Korsan ürünlerle mücadele için dört hukuk bürosuyla anlaştık. Bunlardan biri internetten satılan korsan ürünlerle, biri imalatçılarla, biri maç günü Beşiktaş semti ve stadyum çevresinde korsan ürün satanlarla, bir diğeri ise tüm Türkiye genelinde dükkanlarda ve semt pazarlarında korsan ürün satanlarla mücadele edecek. Bu süreçte özellikle imalat atölyelerine yönelik yoğun baskınlar göreceğiz. Böylece korsan ürün satışının tam anlamıyla önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kulübün korsan ürünlerden dolayı çok büyük bir gelir kaybı var. Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'daki tüm belediyelerin zabıta müdürlükleri ile de temasa geçtik, iş birliğinde bulunacağız. Ayrıca Beşiktaşlı hukukçulardan da gönüllü birçok destekçimizin bulunuyor. Taraftarlarımızdan da korsan ürün almayarak destek olmalarını bekliyoruz."

        "2026-2027 SEZONU FORMALARI TASARIM SÜRECİ BAŞLADI"

        Batallı, bir sonraki sezonun formaları için de çalışmalara başladıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

        "Yönetim olarak sezon ortasında göreve geldik. Bu sezonun formalarının tasarımı önceki yönetim tarafından onaylanmıştı. Biz de yönetim olarak şimdiden 2026-2027 sezonunun formalarını tasarlattırmaya başladık. Bir sonraki sezonun formaları son 20 yılın en iyi tasarımları olacak. Bu konuda oldukça iddialıyız.

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