MilanNews.it'in haberine göre, Milan forması giyen Messias konusunda taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Milan ile bir sezonluk daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı oyuncu, Seri A'da çıktığı 87 maçta 19 gol atıp, 8 de asist yaptı.

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İtalyanlar, oyuncunun Milan'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu da iddia etti. Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan'a Messias için talep ettiği 3 milyon Euro'nun altında 'yaklaşık 1 milyon Euro' teklif etti. Milan bu teklifin yükselmesini istiyor.