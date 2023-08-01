Beşiktaş'ın yeni 10 numara adayı belli oldu!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri... Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılarda transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 10 numara arayışları sürdüren Kara Kartal için Daily Record'dan flaş bir iddia geldi. Öte yandan sol kanadı Rebic'le güvenceye alan Beşiktaş sağ kanat için ise Brezilyalı oyuncunun peşinde düştü...
İngiltere'de Southampton forması giyen Joe Aribo'nun adı Beşiktaş ile anılıyor.
Daily Record'un haberine göre, geçtiğimiz sezon Southampton'un İngiltere Premier League'de küme düşmesiyle birlikte yönetim takımda küçülmeye gitmeye karar verdi.
Satış listesine birçok oyuncu konulurken, Southampton'un 2022-23 sezonunda Rangers'tan 7.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 10 numara oyuncusu Joe Aribo'ya Beşiktaş talip oldu.
Nijerya Milli Takımı forması da giyen futbolcunun şampiyonluk yarışında olan bir takımın forması giymek istemesi nedeniyle Beşiktaş'a sıcak baktığı konuşulurken, eski takımı Rangers'a da açık kapı bıraktığı haberin detayları arasında yer aldı.
Transfer görüşmelerini süreden 27 yaşındaki Aribo geçtiğimiz sezon Southampton ile çıktığı 28 lig maçında takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.
GRAY, FULHAM'LA ANLAŞTI
Öte yandan Sky Sports'un haberine göre, transferde ismi Beşiktaş ve birkaç İngiliz takımıyla anılan Jamaikalı kanat oyuncusu Gray kararını verdi ve Fulham ile sözlü anlaşmaya vardı.
Fulham'ın hocası Marco Silva'nın özellikle istediği 27 yaşındaki Gray'in imza yarışında kazanan İngiliz ekibi Everton'a 7-8 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.
Everton'un Bayer Leverkusen'den 2021 yılında 2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
MESSIAS İDDİASI
Sol kanadı Rebic'le güvenceye alan Kartal'ın sağını da Junior Messias ile takviye etmesi bekleniyor.
MilanNews.it'in haberine göre, Milan forması giyen Messias konusunda taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor. Milan ile bir sezonluk daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki tecrübeli Brezilyalı oyuncu, Seri A'da çıktığı 87 maçta 19 gol atıp, 8 de asist yaptı.
İtalyanlar, oyuncunun Milan'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu da iddia etti. Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, Milan'a Messias için talep ettiği 3 milyon Euro'nun altında 'yaklaşık 1 milyon Euro' teklif etti. Milan bu teklifin yükselmesini istiyor.
VITOR HUGO ÖNERİLDİ
Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla Trabzonspor’un eski stoperi Vitor Hugo önerildi.