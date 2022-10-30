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Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yeni hocası Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçta Ümraniyespor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN sports canlı yayınlayacak.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    İki isim sınırda

    Beşiktaş'ta iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rosier ile Gedson Fernandes, bu maçta sarı kart görürse Galatasaray derbisinde kadroya giremeyecek.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    İkinci dönem 200. maçla başlıyor

    Şenol Güneş ikinci dönemine ikinci dalya ile başlayacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    MUHTEMEL 11

    Mert
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Rosier
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Tayyip Talha
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Saiss
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Masuaku
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Salih 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Josef 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Nkoudou
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Gedson
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Cenk 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Weghorst 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor muhtemel 11'ler

    Ümraniyespor

    Orkun, Lenjani, Mustafa, Popov, Serkan, Onur, Avounou, Oğuz, Aires, Umut, Geraldo

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