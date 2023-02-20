"En büyük şerefsiz benim böyle bir şey varsa. 30 yıldır futbol işindeyim. 30 yıl daha kalacağım. Ben bu mesleği namusumla şerefimle yapacağım. Başkan da oradaydı, yöneticiler de oradaydı. İmzalar atıldı, biz bu şekilde anlaştık diye çıktık odadan. Ondan sonra böyle bir şey çıktı karşımıza."