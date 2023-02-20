Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Onur Bulut gerilimi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardan gelen açıklamalara Onur'un menajeri ve Beşiktaş'tan sert yanıt geldi. İşte son gelişmeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    Kayserispor ve Beşiktaş arasındaki Onur Bulut tartışmaları devam ediyor. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un açıklamaları ile başlayan tartışmada Onur Bulut'un menajeri ve Beşiktaş'tan yanıt geldi. İşte Onur Bulut konusunda art arda gelen açıklamalar: 
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    SAMET KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

    "Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş'tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik." 
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'a iade ettik."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş'a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş'a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    ONUR BULUT'UN MENAJERİ ELYASA SÜME:

    "Ben Kayserispor'da başkanın odasında bir anlaşmaya varıyorum, başkan ve yöneticiler var. Hiç kimsenin arkasında iş yapmadım ben. Ne bana, ne Kayserispor'a, ne Beşiktaş'a yakışır. Kimseye yakışmaz."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Orada bulunurken yanımda Onur ve Kayserispor yetkilileri de vardı. Herhangi bir kulübü kandırma durumumuz yok. Onur Bulut, 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' dedi. Odada Kayserispor'un başkanı, yöneticiler, sportif direktör, idareciler vardı. Varsa yanlış bir şey canlı yayında gelsinler söylesinler ben mesleği bırakırım."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "En büyük şerefsiz benim böyle bir şey varsa. 30 yıldır futbol işindeyim. 30 yıl daha kalacağım. Ben bu mesleği namusumla şerefimle yapacağım. Başkan da oradaydı, yöneticiler de oradaydı. İmzalar atıldı, biz bu şekilde anlaştık diye çıktık odadan. Ondan sonra böyle bir şey çıktı karşımıza."
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİ BİLGİHAN CENK SÜRMEN:

    "Kendi camianıza şirin gözükmek için ,BEŞİKTAŞ hakkında konuşmak sana büyük gelir.Sahte evrak ,sahte imza ile Kayseri şehrini temsil etmek size yakışmıyor."

     
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

    "Aklınızı,bir futbolcunun hakkını nasıl çalarız yerine,depremzedelere nasıl bir parça daha faydalı olabiliriz diye kullansanız; Aklınız yoksa iftira attığınız, depremin ilk saatlerin beri tüm gücü ve camiası ile sahada olan çadırkentler kuran, sıcak yemek dağıtan, 1 uçak, 200'den fazla tır gönderen ve daha yolun başındayız diyen Beşiktaş'ı örnek alıp yüzde birini yapsanız"
  • Beşiktaş ve Kayserispor'un Onur Bulut gerilimi! Art arda açıklamalar

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.