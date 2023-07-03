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BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet satışa çıkacak!

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet ve scooter dikkat çekti. İşte BİM 4-7 Temmuz 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler indirimli fiyatlarla müşterisiyle buluşuyor. Bu hafta kişisel bakım  malzemelerinden elektronik ürünlere, gıdadan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

    4 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

    Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g - 39,50 TL

    Keyifçe Kabuklu Ceviz 1000 g - 65 TL

    Dimes Cool Lime Özü 310 ml - 19,50 TL

    Mixim İzmir Bombası 220 g - 17,50 TL

    Keyifçe Cevizli Sucuk 400 g - 33 TL

    Lovemade Betamark Makaron 108 g - 45 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    Naturalove Metal Ayna - 119 TL

    Naturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi - 69,50 TL

    Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu - 59 TL

    Neutrogena Yüz Temizleme Ürünleri - 49,50 TL

    Naturalove Desenli Seyahat Çantası - 99 TL

    Mara Dudak Bakım Seti 45 TL

    Naturalove Bambu Saplı Makyaj Fırça Seti 75 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    7 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

    RKS Kickscooter T8 - 16,499 TL

    RKS Elektrikli Bisiklet BN5 Pro - 11.499 TL

    LG 55UQ75006LF 55 İNÇ UHD SMART TV - 14.799 TL

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 1,299 TL

    Hp Bluetooth Wireless Klavye - 429 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti - 2.099 TL

    Katlanır Tekstil Şezlong - 149 TL

    Ruta Gölgelikli Salıncak - 3.950 TL

    Tavus Katlanabilir Salıncak - 2.999 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    Esem Comfort Tokalı Çapraz Terlik Kadın - 149 TL

    Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm - 169 TL

    Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm - 199 TL

    Pötikare Kısa Kollu Gömlek Erkek M, L Beden - 99 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    Akınalbella Kadın-Erkek Eva Sandalet - 129 TL

    Okyanus Home Çizgili Banyo Seti - 259 TL

    Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 259 TL

    Deterjanlık 5,5 L - 22,50 TL

    Hobby Life Çamaşır Selesi 30 L - 59 TL

    Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 58 L - 129 TL
  • BİM aktüel 4-7 Temmuz 2023 ürünler kataloğu: Elektrikli bisiklet ve scooter geliyor! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünlerinde neler var?

    Maxi Pattisserie Ayaklı Servis Tabağı - 149 TL

    Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere - 89 TL

    Paşabahçe Baton Kek Kalıbı - 59 TL

    Paşabahçe Villa Patisserie Saklama Kabı - 99 TL

    Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'LI - 89 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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