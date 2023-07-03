BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler indirimli fiyatlarla müşterisiyle buluşuyor. Bu hafta kişisel bakım malzemelerinden elektronik ürünlere, gıdadan küçük ev aletlerine kadar birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte, 4-7 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

4 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g - 39,50 TL

Keyifçe Kabuklu Ceviz 1000 g - 65 TL

Dimes Cool Lime Özü 310 ml - 19,50 TL

Mixim İzmir Bombası 220 g - 17,50 TL

Keyifçe Cevizli Sucuk 400 g - 33 TL

Lovemade Betamark Makaron 108 g - 45 TL