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BİM 25-28 Nisan kataloğunda elektrikli bisiklet ile küçük ev aletleri kampanyası!

Her hafta salı ve cuma günleri paylaşılan BİM aktüel kataloğu ile güncel indirimler satışa çıkmaya hazırlanıyor. BİM'de bayram fırsatları ile onlarca ürün raflarda alıcılarını bekliyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta elektrikli bisiklet sürprizi göze çarptı. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 25-28 Nisan indirimli ürünlerin fiyatları...

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  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı

    25 - 28 Nisan yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel'de elektrikli bisiklet sürprizi ile bayram'a özel nisan kataloğu ile fiyat listesi...
  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Yarım yağlı tost peyniri 1 kg: 119 TL

    Bitkisel krema 200 ml: 8,50 TL

    Siyah zeytin Akhisar Uslu tipi 1 kg: 52,50 TL

    Köy domates salçası 1200 g: 59,75 TL

    Mardin bulguru 800 g: 24,75 TL

    Doğal ürünler Uşak ev tarhanası 250 g: 35,50 TL
  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı

    Mayonez 840 g: 33,50 TL

    Yer fıstıklı bar: 19,50 TL

    Kabuklu fındık 1 kg: 98,50 TL

    Antep karası çekirdekli kuru üzüm 250 g: 16,50 TL
  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı

    Klasik Banyo/Mutfak Temizleyicisi 750 ml 29,50 TL

    Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 49,75 TL

    Pak Köpük Temizleyici Sprey 500 ml 29,50 TL

    Saç Maskesi 29,50 TL

    Çocuk Diş Macunu 50 m l+ Fırça 23,50 TL

    Yüz Ağda Bandı 26’lü 22,50 TL

    Saç Kremi 600 ml +600 ml 49,50 TL
  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı
  • BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 25-28 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri kampanyası başladı

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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