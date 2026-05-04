        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BiTaksi'den yeni özellikler: "Başkasına Çağır" ve "Durak Ekle" özellikleri kullanıma açıldı

        BiTaksi’den yeni özellikler: “Başkasına Çağır” ve “Durak Ekle” özellikleri kullanıma açıldı

        BiTaksi, kullanıcıların başkası adına taksi çağırmasını sağlayan "Başkasına Çağır" ve yolculuklara birden fazla durak eklemeye imkân tanıyan "Durak Ekle" özelliklerini devreye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 13:47 Güncelleme:
        BiTaksi'den yeni özellikler

        Türkiye’de faaliyet gösteren dijital ulaşım platformlarından BiTaksi, uygulamasına iki yeni özellik ekledi. “Başkasına Çağır” ve “Durak Ekle” adı verilen bu özellikler, kullanıcıların farklı senaryolarda taksi çağırmasını ve yolculuk planlamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

        “Başkasına Çağır” özelliğiyle kullanıcılar, kendi hesapları üzerinden başka biri adına taksi çağırabiliyor. Çağrı oluşturulduğunda sürücü ve yolculuk bilgileri, yolculuğu yapacak kişiye SMS veya WhatsApp üzerinden iletiliyor. Hem çağıran kişi hem de yolcu, paylaşılan bağlantı üzerinden aracın konumunu takip edebiliyor. Ödeme ise uygulama üzerinden ya da yolculuk sonunda araçta yapılabiliyor.

        YOLCULUKLARDA TAKİP VE KONTROL İMKANI

        “Durak Ekle” özelliği ise tek bir yolculuk sırasında birden fazla noktaya uğramayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden güzergaha farklı adresler ekleyerek birden fazla kişiyi alabiliyor ya da farklı noktalara uğrayabiliyor. Bu sayede sürücüye ayrıca tarif verme ihtiyacı azalıyor.

        Taksi uygulamalarına yönelik kullanıcı beklentileri arasında güven unsurunun öne çıktığı bilinirken, bu tür özelliklerin özellikle başkası adına yapılan yolculuklarda takip ve kontrol imkanı sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcıların önemli bir kısmının zaman zaman başkaları için taksi çağırdığı görülüyor.

