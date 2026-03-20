        Haberler Spor Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi açıklandı - Basketbol Haberleri

        BKT Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi açıklandı

        Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 22:03 Güncelleme:
        İşte Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi!

        Yarı final serileri üç maç üzerinden oynanacak. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. İlk maçlar 31 Mart 2026'da, ikinci maçlar 3 Nisan 2026'da yapılacak.

        Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü ve son maçlar 8 Nisan 2026’da oynanacak.

        A YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

        Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse karşılaşacak.

        1. maç: 31 Mart (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom)

        2. maç: 3 Nisan (Türk Telekom - Cosea JL Bourg-en-Bresse)

        3. maç: 8 Nisan (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom) (gerekirse)

        B YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

        Beşiktaş Gain İstanbul ile Bahçeşehir Koleji, İstanbul karşı karşıya gelecek.

        1. maç: 31 Mart (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji)

        2. maç: 3 Nisan (Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş)

        3. 3. maç: 8 Nisan (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji) (gerekirse)

        Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.

