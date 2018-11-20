Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pekçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Peki Black Friday nedir? Black Friday ne zaman ve hangi markalarda indirim olacak?

BLACK FRIDAY NEDİR?

ABD başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı Black Friday, bilinen diğer adıyla “Kara Cuma” kampanyaları Türkiye’ye de sıçradı. ABD’de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma - kasım ayının dördüncü cuma gününe özel olarak düzenlenen indirim kampanyaları furyası yapılıyor. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, Kasım ayının son cuma günü olan 23 Kasım'da pek çok markaının yapacağı indirimle gerçekleşecek.

HANGİ MARKALARDA İNDİRİM OLACAK?

Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılacak. Pekçok marka ve prekande devi 23 Kasım Cuma günü büyük indirimlerle satış yapacak. Türkiye'de indirim yapılacak markalar aşağıdaki haberde detaylı olarak anlatılmıştır...

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