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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle karışık bir seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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