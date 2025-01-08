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        Haberler Spor Futbol İngiltere Bournemouth'ta Enes Ünal sezonu kapattı! - Futbol Haberleri

        Bournemouth'ta Enes Ünal sezonu kapattı!

        İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, sağ ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:43
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        Enes Ünal sezonu kapattı!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes Ünal'ın bu haftaki antrenman sırasında sağ ön çapraz bağında yırtık oluştuğunu doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

        27 yaşındaki golcü futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlandığının belirtildiği açıklamada, "Enes için önemli bir rehabilitasyon dönemi başlıyor. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak ve kulübün tıbbi ve performans ekibi ona mümkün olan her şekilde destek olacak ve iyileşme süreciyle ilgili güncel bilgiler vereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Milli futbolcu, Premier Lig'de bu sezon Bournemouth formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.

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