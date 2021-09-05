Brezilya Arjantin maçı için nefesler tutuldu. Merakla beklenen maçta dünyaca ünlü iki yıldız Messi ve Neymar bir kez daha karşı karşıya gelecek. İşte futbolseverlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası elemeleri Brezilya Arjantin maçı ile ilgili bilgiler...



BREZİLYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya Arjantin maçı 5 Eylül Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Everton, Paqueta, Richarlison, Neymar.

Arjantin: Martinez, Lucero, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodriguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez.