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Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un da sık sık adının geçtiği Brezilya Milli Takımı için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını Ancelotti'nin milli takımın başına geçeceği tarihi açıkladı. İşte detaylar...

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  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Dünya futbolunun önemli ülkelerinden Brezilya'da teknik direktör arayışları devam ediyor.
  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.
  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Brezilya basınından Globo, Milli Takım'ın başına Carlo Ancelotti'nin geçeceğini duyurdu. İtalyan teknik adamın Brezilya'nın başına geçeceği tarihin ise Haziran ayının sonu yani 30'unda gerçekleşeceği ifade edildi.
  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan İtalyan teknik adamın İspanyol ekibiyle kontratı bitene kadar Brezilya'yı geçici teknik direktörün çalıştırması bekleniyor. 
  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Ancelotti'nin Real Madrid yönetimini ikna etmesi durumunda ise 30 Haziran'dan itibaren İtalyan hocanın yeni takımında göreve başlayacağı belirtiliyor.
  • Brezilya'da Ancelotti hazırlığı: Tarih verdiler!

    Dünya Kupası sonrası Tite'nin görevinden ayrılması sonrası Brezilya teknik direktörlüğü için Jorge Jesus'un yanı sıra Pep Guardiola gibi isimlerin de adı geçmişti.

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