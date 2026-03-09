Canlı
        Brezilya'da saha savaş alanına döndü: 23 kırmızı kart!

        Brezilya'da saha savaş alanına döndü: 23 kırmızı kart!

        Brezilya futbolunun en köklü ve sert rekabetlerinden biri olan Cruzeiro - Atlético Mineiro mücadelesinde eşi benzeri görülmemiş bir kaosa tanıklık edildi. Yaşanan olaylar sonrası hakem tam 23 kişiye kırmızı kart gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:08
        Saha savaş alanına döndü: 23 kırmızı kart!

        Brezilya'da Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finalinde Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan maçta çıkan yumruklu kavga nedeniyle 23 kırmızı kart gösterildi.

        Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarının bitimine 30 saniye kala oyuncular birbirine girdi.

        Atletico Mineiro kalecisi Everson ve Cruzeiro'nun orta saha oyuncusu Christian'ın çarpışmasıyla başlayan kavgaya kısa sürede diğer oyuncular da katıldı. Teknik heyetin de sahaya girmesiyle kavga büyüdü. Atletico Mineiro forması giyen 39 yaşındaki eski Brezilya milli forvet Hulk da kavgaya karışanlar arasında yer alması dikkati çekti.

        Güvenlik güçlerinin uzun süren müdahalenin ardından oyuncular sakinleştirilirken maç Cruzeiro'nun Kaio Jorge ile bulduğu golle 1-0 sona erdi. Cruzeiro, 2019'dan bu yana ilk kez eyalet şampiyonu oldu.

        Maçın ardından Brezilya basınından Globo'ya konuşan maçın hakemi Matheus Candancan, maç sırasındaki kaos nedeniyle kimsenin oyundan atılamadığını ancak geriye dönük olarak 23 oyuncunun kırmızı kart ile cezalandırdığını belirtti.

