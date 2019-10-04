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Haberlerİş-Yaşam

Bu zeytinin kilogramı 5 bin liradan açık artırmayla satılacak

AA

Antalya'da 4 yıl önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında toprakla buluşturulan ve bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağacı ikinci kez meyve verdi. Zeytin ağacının meyveleri, açık artırma usulüyle kilogramı 5 bin liradan satışa sunulacak

bin 200 yıllık zeytin ağacı

Antalya'da bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen zeytin ağacının meyveleri, açık artırma usulüyle kilogramı 5 bin liradan satışa sunulacak.

Manisa'dan yaklaşık 4 yıl önce getirilen zeytin ağacı, Antalya Ticaret Borsasının (ATB) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zeytinpark'ta toprakla buluşturuldu.

Özenle bakımı yapılan ve toprakla uyumu sağlanan zeytin ağacı ikinci kez meyve verdi. Ağaçtan toplanan yaklaşık 20 kilogram zeytin salamuraya bırakıldı. Yaklaşık 45 günde sofralık hale gelmesi beklenen zeytinler, açık artırma usulüyle kilogramı 5 bin liradan satışa çıkarılacak.

AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Zeytinpark AŞ Genel Müdürü Vahdet Narin, yaptığı açıklamada, bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen ağacı, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapımı sırasında 2016'da Manisa'ya yaptıkları ziyarette fark ettiklerini söyledi.

Uzun çabalar sonunda Akhisar'dan Antalya'ya getirilen ağacı Zeytinpark'ta özel olarak hazırlanan bölümde toprakla buluşturduklarını dile getiren Narin, hasadı yapılan ürünlerin salamura sonrası sofraları süsleyeceğini belirtti.

Narin, "Son derece önemli olan bu ürünle farkındalık yaratmak istedik. Zeytini, örnek oluşturması amacıyla açık artırmayla müzayedede satmayı planlıyoruz. Biz 5 bin lira gibi bir taban fiyatla açık artırmaya başlamayı düşünüyoruz. Ondan sonrası katılımcı dostlarımızın desteğine ve gönüllerinden geçen rakama bağlı." diye konuştu.

FİYATIN NEDENİ ÜRÜNÜN MANEVİ DEĞERİ

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da Zeytinpark'ta yaklaşık 20 bin zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan elde edilen zeytin ürünlerinin de tüketiciye satıldığını söyledi.

İstanbul ile İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki biri bin 200, diğeri 800 yıllık iki anıt ağacın özel yöntemle köklenerek tırlarla Zeytinpark'a nakledildiğini anlatan Çandır, "Nakil sonrası 5'er kilogram ürün aldığımız ağaçların verimi artıyor. Ağacın manevi değeri nedeniyle zeytinlerin kilosunu 5 bin liradan açık artırma usulüyle satışa sunacağız." dedi.

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