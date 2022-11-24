Dünya Kupası'nda bugün serüven kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Almanya ve İspanya gibi devlerin podyuma çıktığı turnuvada bugün de kupanın 3 iddialı takımı izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Dünya Kupası'nda bugün oynanacak maçların başlama saatleri, yayıncı kanalları ve program hakkında bilgiler...