BUGÜNÜN MAÇLARI || 22 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Dünya Kupası maçları
FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden sürüyor. İlk karşılaşmaların ardından puan tablosunda avantaj elde etmek isteyen takımlar, ikinci maçlarına çıkarken gözler yeni mücadelelere çevrildi. Futbolseverler ise "22 Haziran Dünya Kupası maçları", "Bugün hangi maçlar var?" ve "Dünya Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programı, maç saatleri ve TRT ekranlarından şifresiz yayınlanacak müsabakaların detayları...
Dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabında kritik viraja girildi. Son 32 turuna yükselme yolunda büyük önem taşıyan ikinci hafta karşılaşmaları, takımlar için telafisi zor sonuçlara sahne olmaya hazırlanıyor. Haftanın ilk gününde birbirinden iddialı ekiplerin sahaya çıkacak olması futbol gündemini hareketlendirirken, sporseverler "22 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı", "Bugün hangi takımlar oynuyor?" ve "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte 22 Haziran Pazartesi günü oynanacak Dünya Kupası maçları ile başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...
22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
01:00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Yeni Zelanda - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Arjantin - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?
FIFA Dünya Kupası'ndaki tüm heyecan, Türkiye'deki futbolseverlerle canlı yayınlarla buluşuyor. TRT, karşılaşmaları hem televizyon kanalları üzerinden hem de dijital yayın platformu tabii aracılığıyla naklen aktarıyor.