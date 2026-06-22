BUGÜNÜN MAÇLARI || 22 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Dünya Kupası maçları

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabında kritik viraja girildi. Son 32 turuna yükselme yolunda büyük önem taşıyan ikinci hafta karşılaşmaları, takımlar için telafisi zor sonuçlara sahne olmaya hazırlanıyor. Haftanın ilk gününde birbirinden iddialı ekiplerin sahaya çıkacak olması futbol gündemini hareketlendirirken, sporseverler "22 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı", "Bugün hangi takımlar oynuyor?" ve "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte 22 Haziran Pazartesi günü oynanacak Dünya Kupası maçları ile başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...