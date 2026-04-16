Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Burak Yılmaz'a Çaykur Rizespor maçında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası ile müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT'nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi."

