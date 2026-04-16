        Haberler Spor Futbol Süper Lig Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!

        Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Burak Yılmaz'a 2 maç men ve 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 23:05 Güncelleme:
        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), teknik direktör Burak Yılmaz'a Çaykur Rizespor maçında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160 bin TL para cezası ile müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaları nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT'nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.000 .000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi."

        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti! Haberi Görüntüle
        İşte Burak Yılmaz'ın ayrılığının perde arkası!
        İşte Burak Yılmaz'ın ayrılığının perde arkası! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de tenis kortu tartışmasında güvenlik görevlisini darp ettiler

        Büyükçekmece'de iki kişi, iddiaya göre sitenin tenis kortunu kullanıma açmayan güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin uzun süre darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        ABD Başkanı Trump: Görüşme hafta sonu olabilir
        "Sistem meşruiyet kriziyle yüz yüze"
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Arda Turan'lı Shakhtar yarı finalde!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Güneşte bahar gölgede kış
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
