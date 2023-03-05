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Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

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DHA
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. 
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamayacak.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

    Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçta yaşananlar ve açılan çeşitli pankartlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz."
  • Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı

    "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."

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